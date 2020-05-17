MSB’den Kara Dikimevi Müdürlüğü'ndeki yangın ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden ve yaralanan personel bulunmadığını açıkladı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ve kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesi Esenkent Mahallesi'nde yer alan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 17 Mayıs, saat 01.00 civarında yangın ile ilgili açıklama yaptı. MSB, elektrik kontağından çıkan yangının küçük çaplı olduğunu, hayatını kaybeden ya da yaralanan personel olmadığını dile getirdi:

“İstanbul Maltepe’de konuşlu bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğü’ne ait bir binada, 17 Mayıs, saat 01.00 sularında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir.

İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edilmiş ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür.

Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İstanbul Maltepe’de konuşlu bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğü’ne ait bir binada, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır.https://t.co/QJ5wXPeJr9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2020

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