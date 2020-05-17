Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Şahin'e: Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü

Twitter hesabından çağrı yapan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Haber bültenleri yorum yapmadan sunulabilir" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i FOX Ana Haber’e davet etti.

Portakal, “Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü. Emirle yorumlara yasak gelse bile -ihtimal vermiyorum- bu kez mimikler jestler devreye girer. Her şekilde kendimi ifade edebilirim. @rtukkurumsal başkanı anahaberime keşke konuk olsa” dedi.

Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü. Emirle yorumlara yasak gelse bile -ihtimal vermiyorum- bu kez mimikler jestler devreye girer. Her şekilde kendimi ifade edebilirim. @rtukkurumsal başkanı anahaberime keşke konuk olsa.. https://t.co/4XXLe10A5e — fatih portakal (@fatihportakal) May 17, 2020

​Ne olmuştu?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini ileri sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı olması durumunda “Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz” demişti. Şahin, haber bülteni sunucularını ise, “Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karar alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler. Bunu yapmamamız için lütfen taraflı davranmayın” diye uyarıda bulunmuştu.