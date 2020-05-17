Yediği cezadan 1 ay sonra dışarı çıktı, izni ayakkabı boyayarak geçirdi

Yaşı itibarıyla dışarı çıkması yasak olan ve 1 ay önce sokakta olduğu için 392 lira ceza alan ayakkabı boyacısı 68 yaşındaki Ahmet Toygar, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen hak kapsamında o günden beri ilk kez bugün dışarı çıktı.

Toygar, "Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. 1 ay önce pazara çıkarken ceza yemiştim. Daha yeni dışarı çıkıyorum. Ayakkabı boyayarak bize verilen zamanı geçireceğim. Başka yapacağım bir şey yok" diye konuştu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1 ay önce sokağa çıkma kısıtlamasını delen 68 yaşındaki ayakkabı boyacısı Ahmet Toygar, yediği cezadan sonra ilk defa bugün dışarı çıktı. Toygar verilen izni yine ayakkabı boyayarak geçirdi https://t.co/txQ4VXUb8U pic.twitter.com/7hYDvX5mbO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 17, 2020

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