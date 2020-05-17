Fırat Erez, 'dini değerleri aşağılamaktan' gözaltına alındı

Fotoğrafçı Fırat Erez, Twitter'daki paylaşımları nedeniyle 'dini değerleri aşağılamak' suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alındı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. F.E rumuzlu Twitter hesabından 'dini değerleri' alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Erez, paylaşımında "İslam ahlaksızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Fırat Erez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.

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