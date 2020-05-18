Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Gümüşhane'de yarından itibaren sokağa çıkan ve çıkması zorunlu olan herkes için maske takma zorunluluğu getirildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilde Kovid-19 pandemisine ilişkin alınan önlemleri değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından bir dizi yeni tedbirler alan kurulun kararları, Gümüşhane Valiliği'nin internet sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre il genelinde 18 Mayıs'tan itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildi.

Maskenin sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerektiğine işaret edilen kararda, polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18 ve 19 Mayıs'ta açık bulundurulması kararlaştırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacağı hatırlatıldı.