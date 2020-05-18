Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.