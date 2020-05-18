Dolar haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken dolar/TL'de düşüş sürüyor. Sabah saatlerinde dolar/TL, 6.88'den; Euro/TL ise 7.45'ten el değiştiriyor.

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Petrol fiyatlarının yükselişin devam etmesi dünya borsalarına moral olurken ABD vadelileri ve Asya'da işlemler artıda seyrediyor.

6,27 ile tarihi zirveyi gördükten sonra düşüşünü sürdüren dolar/TL haftaya 6.89 seviyesinden başladı. Euro/TL 7.45 seviyesinden açıldı.

Petrol fiyatları hızla değerlenmeye devam ediyor. ABD ham petrolü 2 ay sonra ilk kez 30 doların üzerine gelirken brent petrolün varili ise 33 dolar düzeyinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişte normalleşme sonrası talebin artması ve arz kısıntısı kararı alan ülkelerin bu karara sadık kalması etkili oluyor.