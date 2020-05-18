RTÜK üyesi Taşcı: Muhalif dört kanala bir buçuk yılda 11 milyon liralık ceza kesildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında hükümete karşı eleştirel yayınlarıyla bilinen Halk TV, Tele 1, KRT ve Fox TV’ye 36 ceza kesti.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre RTÜK üyesi İlhan Taşcı dört kanala verilen cezaları rapor haline getirdi.

Buna göre, 36 cezanın 28’i idari para cezası olarak uygulandı. Kanallar 11 milyon ödedi.

Fox TV’de Fatih Portakal ile ana haber bültenine üç kez durdurma cezası verildi.

Halk TV’deki Siyaset Kültürü programına iki, Medya Mahallesi programına beş, Sözüm Var programına beş olmak üzere 12 program durdurma kararına imza atan RTÜK, KRT’de yayınlanan Haber Merkezi programına da iki durdurma cezası verdi.

Tele 1’de ana habere iki, Gün Başlıyor programına ise sekiz olmak üzere 10 program durdurma cezası kesildi.

Dört kanala verilen ceza karşılığı yayınlar 27 kez durduruldu.

Öten yandan, ATV ve Ülke TV birer kez uyarıldı, TGRT Haber’e bir kez idari para cezası kesildi. TV Net, Kanal 7 ve A Haber ceza almadı.

Popüler kanallar Show TV’ye dört, Kanal D’ye bir kez idari para cezası kesildi.

RTÜK üyesi Taşçı ortaya çıkan tabloyu şöyle yorumladı: “RTÜK, cezalandırmayı sopa olarak kullanıyor. İktidarı rahatsız eden kanalları cezayla, program durdurmayla susturabileceğini, hizaya getirebileceğini düşünüyor ve var gücüyle üzerlerine abanıyor.”