İYİ Parti'den RTÜK Başkanı'na istifa çağrısı

İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i istifaya çağırdı. Çıray, "Şahin’in tutumu hukuka, yüksek değerlere ve vicdani ilkelere bağlı herkes için hakarettir. Bütün bu nedenlerle Şahin’i bir an bile zaman kaybetmeden onurlu bir istifaya davet ediyorum" dedi.

İYİ Partili Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde açıklamaları çokça konuşulan RTÜK Başkanı'nı eleştirerek istifa çağrısı yaptı.

Haber Türk’te yer alan habere göre TV ve radyo kanallarına verilen cezaları eleştiren Çıray, "RTÜK AKP iktidarları boyunca, Milletimizin en önemli haber ve eğlence kaynağı olan televizyon kanallarının AKP’nin bir propaganda mekanizmasına dönüştürülmesini kolaylaştıran bir rol üstlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Çıray sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şahin, son bir buçuk yılda toplam iktidarın ‘muhalif’ olarak gördüğü kanallara 36 kez ceza kesmiş, buna karşılık yandaş kanallara yalnızca 2 kez en düşük ceza olan ‘uyarı’ yaptırımına karar vermiştir. Bu esasen ülkemizde can çekişmekte olan basın özgürlüğünün topyekun ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir."

"İç savaş kışkırtıcılığını darbe karşıtlığı gerekçesiyle mazur gören bir zihniyet RTÜK'ün başında kalamaz. RTÜK Başkanı'nı derhal istifaya cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum" diyerek RTÜK Başkanı'na istifa çağrısı yapan Çıray, "Sonuç olarak Şahin’in tutumu hukuka, yüksek değerlere ve vicdani ilkelere bağlı herkes için hakarettir. Bütün bu nedenlerle Şahin’i bir an bile zaman kaybetmeden onurlu bir istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.