İzin gününde uyumak için telefonunu kapattı: 'Evime gelmeyen kalmadı, öldüğümü zannetmişler'

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Ümit Aydoğdu’dan 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

Aydoğdu’nun 8 Eylül Caddesi’nde bulunan ikametine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir apartmanın 5. katında bulunan eve arka balkondan giren polis, Aydoğdu’nun evin içinde uyuduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçülen Aydoğdu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Eve gelen ekiplere teşekkür eden Aydoğdu, “2 gündür izinliydim, çalışmıyordum telefonumu kapatarak eve uyumaya gittim. Herkes beni aramış ulaşamamış. Sonra polis ve ambulans geldi çok şükür durumum iyi. Sadece 'Evde dinleneyim' dedim, evime gelmeyen kalmadı. Polis, jandarma, ambulans herkes geldi. Hepsinden Allah razı olsun düşünmeleri bile yeter. Beni öldü zannetmişler" dedi.