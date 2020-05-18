Siirt'te mezarlık ziyareti ve toplu bayramlaşma yasaklandı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri ile toplu bayramlaşma yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca birtakım kararlar alındığı belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda il genelinde toplu bayramlaşmalar ile arife ve bayram sabahı il ve ilçelerdeki mezarlık ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca kuaförlere gelen müşteri bilgilerinin kayıt altına alınacağı da belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla, Ramazan Bayramı Arifesi ve Bayram Sabahı İl ve İlçelerde bulunan mezarlık ziyaretlerinin yasaklanmasına,

Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla, Ramazan Bayramında İl, İlçe ve Köylerde Vatandaşlar tarafından toplu bayramlaşmaların yapılmamasına,

İl ve İlçelerde bulunan berber, güzellik salonu/merkezi ve kuaförlere gelen müşterilerin bilgilerinin (isim soyisim, telefon numarası, geldiği tarih ve saat) kayıt altına alınmasına,

İl ve İlçe Belediyeleri ekipleri tarafından berber, güzellik salonu/merkezi ve kuaförlerin denetimlerinin belirli periyotlarla yapılması, kurallara uymayan işletmeler ve kişiler hakkında idari ceza işlemlerinin yapılmasına,

Coronavirüs (Covid -19) salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla il merkezinde ikamet eden (M. Y.) adlı kişinin izolasyon kurallarına uymaması nedeni ile ikameti ve işletmesinin de 15.05.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmasına,

Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencilerin öğretmenleriyle, sınıfta ders çalışmaları amacıyla; İl ve İlçelerimizde bulunan okullarda okuyan, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin, idarelerin sosyal mesafe koşullarını sağlamak kaydı ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren istekli öğrencilerin Velilerinin onayı ile okullarında eğitime başlamasına,

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin, 18 Mayıs -26 Haziran 2020 tarihleri arasında açık bulundurulacak olan İlimiz ve İlçelerimizin nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere, sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek koşuluyla Vasisinin eşliğinde 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına KARAR verilmiştir."

Yasağı duyan mezarlığa koştu

Öte yandan, Şanlıurfa’da da arife ve bayramda ziyaret yasağı geleceğini düşünen vatandaşların mezarlıklara akın ettiği görüldü. Ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, dua edip Kuranı Kerim okudu.

Yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlardan Abdülaziz Beyaz, “Kadir Gecesi ve bayramda mezarlık ziyaretlerinin yasaklanacağı kararını duyduk. Onun için erkenden geldik. Burada yakınlarımızın mezarı başında Fatihalar okuduk, dua ettik. Vatandaşlar da yoğunluk yaşanmasın diye erkenden gelsinler. Malum hastalık var ne olur ne olmaz vatandaşlarımız önceden gelip ziyaretlerini yapsınlar” ifadelerini kulandı.