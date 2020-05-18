Fatih Portakal'dan bakanlık hakkında Emniyet'e şikayet

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak, "Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturma hala sürüyor.

Gazeteci Portakal konuyla ilgili bugün yeni bir açıklamada bulunarak, "Geldiğimiz nokta şu: yandaş medya bugün 40 m2 lik park yerinin yıkılacağını duyurdu; 'Rapora ulaştık' deniyorsa 'sızdırılmış' demektir. Biz istedik alamadık. İncelemeyi yapanlar bile şaşkındır herhalde" dedi.

Evinin üstünde drone uçurulup özel mülkünün dikizlendiğini belirten Portakal, ilgililer hakkında Emniyet'e şikayette bulunduğunu söyledi:

"Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak. Kişisel verilerim nasıl ve kim tarafından sızdırılmıştır? Suç değil midir? Murat Kurum umarım ilgilenirsiniz."

5- Sıra bende evimin üstünde dron uçurup özel mülkü dikizlemekten emniyete şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak.Bir hukuki süreç de @csbgovtr için olacak. Kişisel verilerim nasıl ve kim tarafından sızdırılmıştır? Suç degil midir? @murat_kurum umarım ilgilenirsiniz. — fatih portakal (@fatihportakal) May 18, 2020

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