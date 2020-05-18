Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirten Erdoğan, "23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, 29 Mayıs'ta gerekli tedbirler alınarak camilerin ibadete açılacağını, yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacağını ce seyahat kısıtlamalarının 15 gün uzatıldığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Mübarek günlerde bile kan akıtmaktan çekinmeyen teröristler mevlam kahretsin diyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.



'Darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacak'

- Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız. Siyasette kurdukları ittifakı, sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını millerimiz sandıkta görecek.

- Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görünmüştür. Buldukları her fırsatta darbe, kaos çığırtkanlığı yapanlar cevabını milletimizden alacaklardır. Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek yıllarca ayakta kalanların foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle kalmayacak, bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır.

- Bu vesileyle bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet etmek için çalışan Vefa Sosyal Destek gruplarına teşekkür ediyorum. Sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

'Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır'

- Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor.

- Bu haftaki kabine toplantımızın en önemli konusu koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Ancak bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor, bu salgın tehdidinin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı tamamen kapatıp, günlük hayatı tamamen durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz.

- Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz.

- Her hafta altını ısrarla çizdiğim gibi ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında en az 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz, maske, mesafe, temizlik üçlüsü hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelecek.

- Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemli. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayılarımız oldukça düşük düzeyde. Açacağımız yeni hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Temizlik malzemeleri konusunda sıkıntımız yok.

- Başakşehir'deki hastaneyi Japonya başbakanı ile perşembe günü açıyoruz. Hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi olarak netleştirdik. Çam bizleri, Sakura Japonyayı simgeleyecek.

- Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı daha hazırlıklıyız. Her gün kamuoyu ile paylaşılan veriler, salgının yatay çizgiye çekildiğini gösteriyor. Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi, ancak vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişmeler olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert bir şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum.

'Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı'

- Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları belirleyen rehberler yayımlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar, 23, 24, 25, 26 mayıs, 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

- Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir

- 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

- Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

- Kreşler ve Gündüz bakımevleri 15 Haziran'da açılacak. Okulları eylülde açıyoruz.

- Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

- Normalleşme Haziran'da büyük ölçekte gerçekleşecek.

'Türkiye ile hesaplaşmaya kalkanlara bedelini ödetiyoruz'

- 2018 Ağustosunda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler sayesinde bu atağı boşa çıkardık. Ülkemize karşı ekonominin kurallarıyla izah edilemeyecek bu tür kumpaslara girişerek Türkiye ile hesaplaşmaya kalkanlara da bunun bedelini ödetiyoruz. Türkiye güçlü bir tarihi arka plana sahip, askeri alanla destekleyerek farkı bir boyuta yükselmiştir.

-Dünyanın yeni bir değişimin olduğu açıkça ortayken Türkiye'ye karşı eli kanlı teröristlerin, çıkarcı lobilerin yanında yer alanların bir an önce gerçekleri görmesini diliyoruz. Yeni dönemde tüm bu hakikatler ışığında güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız. Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak istiklal mücadelesinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kurtuluş savaşı kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.

Saat 19.19'da İstiklal Marşı çağrısı

- Saat 19:19'da ülkemizde tüm stadlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.