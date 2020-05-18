Kayıt
19:54 18 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1555
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104205/62/1042056200_0:0:2837:1596_1200x675_80_0_0_47bf0fe0594bdae37300a097071fd77c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005181042069061-erdogan-aciklama-kabine-toplantisi-koronavirus/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arifeden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirten Erdoğan, "23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır" diye konuştu. 

    Erdoğan ayrıca, 29 Mayıs'ta gerekli tedbirler alınarak camilerin ibadete açılacağını, yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacağını ce seyahat kısıtlamalarının 15 gün uzatıldığını söyledi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

    - Mübarek günlerde bile kan akıtmaktan çekinmeyen teröristler mevlam kahretsin diyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.

    'Darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacak'

    - Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız. Siyasette kurdukları ittifakı, sahada devlete saldırmak üzere genişletenlerin hesabını millerimiz sandıkta görecek. 

    - Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görünmüştür. Buldukları her fırsatta darbe, kaos çığırtkanlığı yapanlar cevabını milletimizden alacaklardır. Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek yıllarca ayakta kalanların foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle kalmayacak, bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır.

    - Bu vesileyle bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet etmek için çalışan Vefa Sosyal Destek gruplarına teşekkür ediyorum. Sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.

    'Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır'

    - Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. 

    - Bu haftaki kabine toplantımızın en önemli konusu koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Ancak bizim salgının üstesinden gelmemiz yetmiyor, bu salgın tehdidinin tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı tamamen kapatıp, günlük hayatı tamamen durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz.

    - Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. 

    - Her hafta altını ısrarla çizdiğim gibi ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında en az 1.5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Salgınla mücadelenin en etkili yöntemi olarak ifade ettiğimiz, maske, mesafe, temizlik üçlüsü hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelecek.

    - Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemli. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayılarımız oldukça düşük düzeyde. Açacağımız yeni hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Temizlik malzemeleri konusunda sıkıntımız yok. 

    - Başakşehir'deki hastaneyi Japonya başbakanı ile perşembe günü açıyoruz. Hastanemizin adını Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi olarak netleştirdik. Çam bizleri, Sakura Japonyayı simgeleyecek.

    - Artık koronavirüs veya benzeri salgın hastalıklara karşı daha hazırlıklıyız. Her gün kamuoyu ile paylaşılan veriler, salgının yatay çizgiye çekildiğini gösteriyor. Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi, ancak vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkündür. Salgının seyrinde olumsuz yönde gelişmeler olursa bazı tedbirleri belki çok daha sert bir şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymasını tekrar tekrar rica ediyorum.

    'Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı'

    - Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları belirleyen rehberler yayımlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar, 23, 24, 25, 26 mayıs, 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

    - Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir

    - 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. 

    - Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

    - Kreşler ve Gündüz bakımevleri 15 Haziran'da açılacak. Okulları eylülde açıyoruz. 

    - Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

    - Normalleşme Haziran'da büyük ölçekte gerçekleşecek. 

    'Türkiye ile hesaplaşmaya kalkanlara bedelini ödetiyoruz'

    - 2018 Ağustosunda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler sayesinde bu atağı boşa çıkardık. Ülkemize karşı ekonominin kurallarıyla izah edilemeyecek bu tür kumpaslara girişerek Türkiye ile hesaplaşmaya kalkanlara da bunun bedelini ödetiyoruz. Türkiye güçlü bir tarihi arka plana sahip, askeri alanla destekleyerek farkı bir boyuta yükselmiştir.

    -Dünyanın yeni bir değişimin olduğu açıkça ortayken Türkiye'ye karşı eli kanlı teröristlerin, çıkarcı lobilerin yanında yer alanların bir an önce gerçekleri görmesini diliyoruz. Yeni dönemde tüm bu hakikatler ışığında güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız. Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak istiklal mücadelesinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kurtuluş savaşı kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.

    Saat 19.19'da İstiklal Marşı çağrısı

    - Saat 19:19'da ülkemizde tüm stadlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bolu’da vatandaşlar çocuk parkındaki tahterevalliye binerek doyasıya eğlendi.
    65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
    Karikatür
    Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet