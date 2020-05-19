Yavaş, koronavirüs yardımlarına kaynak yaratmak için 338 ihaleyi erteledi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Mansur Yavaş'ın Ankara'da koronavirüs salgını ile mücadelenin başladığı günden itibaren uygulamaya geçirdiği kararlar doğrultusunda, mart ayından bugüne kadar toplam 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 lira tutarındaki 338 ihale ertelendi.

Yavaş, ihalelerin ertelenme gerekçesini, "Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındak tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” sözleriyle açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirirkenertelenen ihaleler ve bedelleri ise şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121 adet (1.369.014.595 TL)

ASKİ: 96 adet (269.866.988 TL)

EGO: 3 adet (38.700.000 TL)

İştirakler: 118 adet (25.287.748 TL)