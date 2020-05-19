Akdeniz'de sabaha karşı 6 deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4.1 ile 5.6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedildi. Depremlerin Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4.1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4.2, 03.02'de 4.4 ve 02.22'de 5.6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi.

Depremlerin 5.71 ila 39.70 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.