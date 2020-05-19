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    Uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan gençler, Maçka Parkı'nda arkadaşlarıyla buluştu.

    Gençlerin yüzde 26'sı ne işte ne okulda

    © AA / Onur Çoban
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005191042071717-genclerin-yuzde-26si-ne-iste-ne-okulda/

    Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki nüfus 13 milyona yaklaştı. Toplam nüfusunun yüzde 15.6'sını oluşturan gençlerin yüzde 26’sı ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı erkeklerde yüzde 18.3 iken kadınlarda yüzde 34'e dayanıyor.

    Türkiye 2019 yılında 12 milyon 955 bin 672 kişiyi bulan15-24 yaş arasındaki genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

    Haber Türk’ten Naime Sert’in haberine göre gençler Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15.6'sını oluşturuyor. Ancak 15-24 yaşındaki nüfusun yüzde 26’sı ne istihdama katılıyor ne de okulda ya da dışarıda eğitim alıyor.

    ‘Koronavirüsle artıyor’

    Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2018 yılında yüzde 24.5 seviyesindeydi. Son 1 yılda 1.5 puanlık artış koronavirüs salgınıyla ivme kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı verilerine göre NEET oranı yüzde 26.7'ye yükseldi. Bu şubat 2019'a göre 1.9 puanlık artışa işaret ediyor.

    Türkiye yüzde 26'lık NEET oranıyla 36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırada. OECD, NEET'i 15-29 yaş arasındakileri baz alarak hesaplıyor. 2018 yılı verilerine göre Avrupa'da en yüksen NEET oranı İtalya'da. İtalya genç nüfusun yüzde 23.8'i boşta geziyor.

    ‘Gençlerde işsizlik yüzde 25.4’

    Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerde istihdam oranı yüzde 33.1. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43.4, genç kadınlarda ise yüzde 22.6 seviyesinde. Gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20.3 iken 2019 yılında yüzde 25.4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17.6 iken 2019 yılında yüzde 22.5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında yüzde 25.3 iken 2019 yılında yüzde 30.6'ya çıktı.

    ‘En çok istihdam hizmet sektöründe’

    2015 yılından bu yana gençlerin tarım ve sanayideki istihdam oranı düşerken hizmet sektöründeki istihdamı arttı.

    2019 yılında istihdam edilen gençlerin yüzde 17.7'si tarım, yüzde 28.2'si sanayi, yüzde 54.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15.7'si tarım, yüzde 33.4'ün sanayi sektöründe, yüzde 50.9'u hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 21.7'i tarım, yüzde 17.8'i sanayi, yüzde 60.5'i hizmet sektöründe istihdam edildi.

    ‘İşten memnun ama kazançtan memnun değil’

    TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73.0'ı çalıştığı işinden, yüzde 49.8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76.2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51.2 oldu. Genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66.7 ve yüzde 46.8.

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    OECD, TÜİK, Koronavirüs, genç, Nüfus, Türkiye
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