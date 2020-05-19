Emekli Albay Üçok’un iddiası: Tümamiral Yaycı'yı ihale süreci istifaya götürdü

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasıyla ilgili olarak bazı iddialar ileri sürdü.

Üçok’un iddiasına göre Deniz Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı’nın sorumluluğunda olan ihale sürecinde şartnameye uygun olmadığı belirlenen malzemelerin alınmaması için Yaycı, Lojistik Başkanlığı’na talimat verdi. Bunun üzerine ihaleyi alan şirketin Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bir mektup yazarak şikâyette bulunmasının ardından açılan soruşturmada MSB Teftiş Kurulu, soruşturma süresince Tümamiral Yaycı ve komisyon üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmalarını istedi.

İhale ve malzemelerin teslimi ile ilgisi olmamasına karşın Yaycı hakkında Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler soruşturma izni verdi ve dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gelişmelerin ardından Yaycı’nın görevinden alınması kararı çıktı.