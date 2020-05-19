Radyodaki 'Cipsli biralı' mesaja üç kez yayın durdurma cezası

Kafa Radyo’da ‘Nihat’la Sivrisinek’ programını yapan Nihat Sırdar’a, yayın sırasında bir dinleyicisinden gelen “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider” mesajını okuması nedeniyle 3 kez yayın durdurma cezası verdi. RTÜK’ün verdiği ceza nedeniyle Nihat Sırdar’ın dünkü programı yayınlanmadı.
Nihat Sırdar, yayın durdurma cezasını Twitter hesabından duyurdu. Sırdar, "Nihat'la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor. Bir dinleyici mesajında okuduğumuz 'Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider' sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen 3 günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü" ifadelerini kullandı.
Nihat'la Sivrisinek @kafaradyo da başlayamıyor.— Nihat Sırdar (@nihatsirdar) May 18, 2020
Bir dinleyici mesajında okuduğumuz "Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider" sözünden dolayı RTÜK tarafından verilen 3 günlük yayın durdurma cezasının ilk günü çünkü.
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