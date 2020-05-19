Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs nedeniyle gençlere hitap etti. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede gençlere sosyal medya konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede gençlere hitap etti.

Sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk bir Ramazan geçirdiklerini belirterek başlayan Erdoğan, "Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından mutluluk duyuyorum. 19 Mayıs asla pes etmeyen bir milletin dirilişidir. 19 Mayıs milletimizin kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böyle bir günün gençliğimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

ve uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Gençlerimizi büyük ve güçlü olarak görüyoruz. Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.

'Şehir eşkıyalarına izin vermeyeceğiz'

Van ve Adana'da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın yardım yapmayı, yapılan yardıma tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmak isteyen şehir eşkıyalarına izin vermeyeceğiz. Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız.

Gençlere sosyal medya uyarısı

Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum. Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir. Burs ve kredi ödemelerini bugün itibarıyla başlattık.

'Maske, mesafe ve temizliğe riayet edeceğiz'