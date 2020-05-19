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    Araştırma: Her 10 gençten 6'sı yurtdışında yaşamak istiyor

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) raporu, Türkiye’de gençlerin yüzde 62.5’inin yurtdışında yaşamak istediğini ortaya koydu.

    SODEV, 12 kentte 15-25 yaşlarındaki 600 gençle görüşerek ‘Türkiye’nin Gençliği Araştırması’ raporunu hazırladı. Katılımcıların yüzde 48.7’sini kadın, yüzde 51.3’ünü erkeler oluşturdu. Yüzde 44.5’i 15-19, yüzde 55.5’i de 20-25 yaş grubundan oluştu. 

    Katılımcıların yüzde 61.7’si öğrenci olduğunu belirtirken, çalışanların oranı yüzde 19. İş arayan mezunlar yüzde 9, iş aramaktan vazgeçen mezunların orası ise yüzde 7.3.

    Yüzde 70 ekonomik bağımsızlığını kazanamadı

    Katılımcıların yüzde 70’e yakını, ailesinden ekonomik bağımsızlığını kazanmadığını söyledi. Bu oran HDP’lilerde yüzde 82’ye kadar çıkarken, MHP’lilerde yüzde 57.1’e kadar düştü.

    'İfade özgürlüğü önemli'

    Kendilerinin ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edilebilmesi, gençler için sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 68’le en çok önemli gördükleri hakların başında geliyor.

    Türkiye’de gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve başkalarının da özgürce ifade edebilmeye dini ve milli değerlerden daha yüksek oranda olduğu görülüyor.

    Gençlerin önem sırasında daha sonra 'milli değerler' geliyor. 'Çok para kazanmak' ise dini değerlerinden sonra dördüncü sırada.

    Önem Oranı
    © Fotoğraf : SODEV
    Önem Oranı

    İsviçre, Arabistan ve Kore tercih edildi

    Türkiye’de gençlerin yüzde 62.5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor.  Yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranı CHP’ye oy veren gençlerde yüzde 74.4’e, İyi Parti’ye oy verenlerde yüzde 68.8, henüz oy kullanmayanlarda yine yüzde 68.8, MHP’li gençlerde ise yüzde 68.6’ya yükseliyor.

    Rapora göre, gençlere 'Hayatınızın kalan kısmının tamamını Suudi Arabistan’da aylık 10.000 dolar kazanarak veya İsviçre’de aylık 5.000 dolar kazanarak geçirme imkanları olsaydı hangisini tercih edecekleri' sorulduğunda, katılımcıların yüzde 72.2'sinin İsviçre’yi tercih ettiği ortaya çıkıyor. 

    Aynı soru Suudi Arabistan yerine Kuzey Kore’yi koyarak, sorulduğunda ise şöyle bir tablo çıkıyor:

    Gençlerin yüzde 64.3’ü İsviçre’yi tercih ediyor. AK Parti’li gençlerin de yüzde 55.7’si İsviçre’yi, yüzde 35.7’si Kuzey Kore’yi tercih ediyor.

    Yurtdışında yaşama tercihleri
    © Fotoğraf : SODEV
    Yurtdışında yaşama tercihleri
    Gençlerin üniversiteye inancı yok

    Katılımcıların yüzde 27.8’i, Türkiye’deki üniversitelerin iş bulma için öğrencilere yeterli donanımı sağlamadığını düşünüyor. Bu düşünceye açık ara farkla en çok HDP’liler katılıyor.

    Sosyal medyada düşünce özgürlüğü var mı? 

    Gençlerin yüzde 10.5’i sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade edemediğini, yüzde 23.5’i ise özgürlüğünün olduğunu söylüyor. AK Partililerin yüzde 31.1’inin fikirlerini özgürce ifade edebildiğini söylemesi genel ortalamayı da yükseltmiş. CHP’lilerde ise bu oran yüzde 17.1.

    Instagram açık ara önde

    Katılımcıların büyük çoğunluğu Instagram kullandığını söylerken, Twitter ve Facebook kullananların oranı da azımsanmayacak kadar yüksek.

     

    Etiketler:
    İYİ Parti, MHP, AK Parti, CHP, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Genç, Araştırma, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
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