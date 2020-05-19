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    TBB ve 80 barodan ortak açıklama: Baroların seçim sisteminde değişikliğe karşıyız

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005191042074796-tbb-ve-80-barodan-ortak-aciklama-barolarin-secim-sisteminde-degisiklige-karsiyiz/

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı ortak bir açıklama yayınlayarak, barolara ve bunların seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını bildirdi.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı, barolara ve bunların seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığını belirterek, girişimlerin durdurulmasını ve geri çekilmesini istedi.

    TBB'nin ve 80 baronun ortak açıklamasında, Türkiye'nin uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

    Avukatların yaşadığı sorunların tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ve avukatlık mesleğinin önceliğinin sorunların çözümüne çaba sarf etmek olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Avukatlık Kanununda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor, bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."

    19 Mayıs 2020 tarihli açıklamada imzası bulunan barolar şöyle:

    • Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı  
    • Adana Barosu Başkanlığı                
    • Adıyaman Barosu Başkanlığı
    • Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
    • Ağrı Barosu Başkanlığı                     
    • Aksaray Barosu Başkanlığı
    • Amasya Barosu Başkanlığı
    • Ankara Barosu Başkanlığı               
    • Antalya Barosu Başkanlığı              
    • Ardahan Barosu Başkanlığı
    • Artvin Barosu Başkanlığı       
    • Aydın Barosu Başkanlığı        
    • Balıkesir Barosu Başkanlığı
    • Bartın Barosu Başkanlığı       
    • Batman Barosu Başkanlığı    
    • Bilecik Barosu Başkanlığı       
    • Bingöl Barosu Başkanlığı       
    • Bitlis Barosu Başkanlığı          
    • Bolu Barosu Başkanlığı          
    • Burdur Barosu Başkanlığı     
    • Bursa Barosu Başkanlığı        
    • Çanakkale Barosu Başkanlığı
    • Çankırı Barosu Başkanlığı      
    • Çorum Barosu Başkanlığı      
    • Denizli Barosu Başkanlığı      
    • Diyarbakır Barosu Başkanlığı
    • Düzce Barosu Başkanlığı       
    • Edirne Barosu Başkanlığı       
    • Elazığ Barosu Başkanlığı        
    • Erzincan Barosu Başkanlığı
    • Erzurum Barosu Başkanlığı
    • Eskişehir Barosu Başkanlığı
    • Gaziantep Barosu Başkanlığı
    • Giresun Barosu Başkanlığı    
    • Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı
    • Hakkari Barosu Başkanlığı    
    • Hatay Barosu Başkanlığı        
    • Iğdır Barosu Başkanlığı          
    • Isparta Barosu Başkanlığı      
    • İstanbul Barosu Başkanlığı    
    • İzmir Barosu Başkanlığı         
    • Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
    • Karabük Barosu Başkanlığı
    • Karaman Barosu Başkanlığı
    • Kars Barosu Başkanlığı           
    • Kastamonu Barosu Başkanlığı
    • Kayseri Barosu Başkanlığı
    • Kırıkkale Barosu Başkanlığı
    • Kırklareli Barosu Başkanlığı
    • Kırşehir Barosu Başkanlığı
    • Kilis Barosu Başkanlığı
    • Kocaeli Barosu Başkanlığı     
    • Konya Barosu Başkanlığı       
    • Kütahya Barosu Başkanlığı   
    • Malatya Barosu Başkanlığı   
    • Manisa Barosu Başkanlığı     
    • Mardin Barosu Başkanlığı     
    • Mersin Barosu Başkanlığı      
    • Muğla Barosu Başkanlığı       
    • Muş Barosu Başkanlığı           
    • Nevşehir Barosu Başkanlığı
    • Niğde Barosu Başkanlığı        
    • Ordu Barosu Başkanlığı         
    • Osmaniye Barosu Başkanlığı
    • Rize Barosu Başkanlığı           
    • Sakarya Barosu Başkanlığı
    • Samsun Barosu Başkanlığı
    • Siirt Barosu Başkanlığı
    • Sinop Barosu Başkanlığı        
    • Sivas Barosu Başkanlığı         
    • Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
    • Şırnak Barosu Başkanlığı       
    • Tekirdağ Barosu Başkanlığı
    • Tokat Barosu Başkanlığı        
    • Trabzon Barosu Başkanlığı   
    • Tunceli Barosu Başkanlığı     
    • Uşak Barosu Başkanlığı          
    • Van Barosu Başkanlığı
    • Yalova Barosu Başkanlığı      
    • Yozgat Barosu Başkanlığı      
    • Zonguldak Barosu Başkanlığı
    Etiketler:
    ortak açıklama, sistem, Seçim, baro, Türkiye Barolar Birliği
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