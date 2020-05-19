Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın gazetecilere saldırdı

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Kadına sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve ehliyetsiz araç kullandığı için toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi.

Bursa Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları araçta bulunan sürücü Sevgi S.’ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.

İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi. Sevgi S., bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırarak, kamerayı aldı. Bunun üzerine cep telefonula çekim yapmaya çalışan basın mensubuna 'kişisel kameranla beni görüntülemeye hakkın yok' diyerek engel olmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.