TRT'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlanan programda arka fonda '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' görseli yer aldı. Söz konusu hata, sosyal medyada gündem oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye'de yayın yapan birçok televizyon kanalı özel programlar hazırladı. TRT de bu kanallar arasında yer aldı.

Ancak arka fonda yapılan bir hata, o saatlerde TRT'yi izleyen sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Söz konusu görselde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı yerine, '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' yazıyordu.

Kullanıcılar, bu hatayı "TRT bayramları karıştırdı" diyerek tiye aldı.

TRT'nin hatası sosyal medyada gündem oldu: '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'https://t.co/7vIkQp6ttR pic.twitter.com/soqlGU6Acg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2020

19 Mayıs'ta TRT Haber'de skandal hata! Milli bayramları karıştırdı https://t.co/ZavWAR6gWV — Medyafaresi.com #EvdeKal (@medyafaresi) May 19, 2020

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