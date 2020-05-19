19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye'de yayın yapan birçok televizyon kanalı özel programlar hazırladı. TRT de bu kanallar arasında yer aldı.
Ancak arka fonda yapılan bir hata, o saatlerde TRT'yi izleyen sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Söz konusu görselde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı yerine, '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' yazıyordu.
Kullanıcılar, bu hatayı "TRT bayramları karıştırdı" diyerek tiye aldı.
TRT'nin hatası sosyal medyada gündem oldu: '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'https://t.co/7vIkQp6ttR pic.twitter.com/soqlGU6Acg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2020
19 Mayıs'ta TRT Haber'de skandal hata! Milli bayramları karıştırdı https://t.co/ZavWAR6gWV— Medyafaresi.com #EvdeKal (@medyafaresi) May 19, 2020
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