TRT'den '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' yazan personele soruşturma

TRT'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlanan programda arka fonda yer alan '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' görseline ilişkin açıklama geldi.

Hatalı grafiği ekrana yansıtan personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadeleri yer aldı.

​Söz konusu hata sosyal medyada kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

TRT'nin hatası sosyal medyada gündem oldu: '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'https://t.co/7vIkQp6ttR pic.twitter.com/soqlGU6Acg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2020

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