'Bayramları karıştıran' Arda Turan, '19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

TRT'nin 'bayramları karıştırmasının' ardından futbolcu Arda Turan da bayramları karıştırdı. 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'la karıştıran Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Turan'ın ifadeleri şöyle:
"Herkese merhabalar. Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın."
Turan'ın videosu sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce kişiden tepki gördü.
Arda da 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı kutlamış . Şaka mı bunlar ?? pic.twitter.com/qYiyi349T4— HÜSNİYE KAYA (@kayahusniye1) May 19, 2020
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