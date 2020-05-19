Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi

Atatürk'ün biz gençlere seslendiği Gençliğe Hitabesini Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü olarak Türk İşaret Dili ile anlattık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. #19MAYIS pic.twitter.com/IL9dtPalEt