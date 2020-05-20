TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TV8 stüdyosunu ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgi veren sunucu, Süleyman Soylu'nun Survivor'u takip ettiğini söyledi. pic.twitter.com/uMXcxL3AmW— Aykırı (@aykiricomtr) May 19, 2020
Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi.
Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi.
Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret https://t.co/r1o6B8c8Eo pic.twitter.com/SdlMbAxXsV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 19, 2020
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