Dolar gerilemeye devam ediyor

Geçtiğimiz haftayı 7.25 seviyelerini görererek geçiren dolar ardından gelen BDDK yasakları ve swap haberleriyle gerileme sürecine girdi. 19 Mayıs resmi tatil gününe 6.87 civarında giren dolar bugüne 6.79 seviyelerinde başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kapalı olan Türkiye piyasalarında dolar Hazine Bakanlığından gelen "Swap konusunda bir çok ülkeyle görüşüyoruz" açıklamasıyla gerileme sürecine kaldığı yerden devam etti ve bugüne 6.79 seviyelerinde başladı.

Dolar endeksi DXY'nin 100'ün altına gerilemesi ve artan küresel risk iştahıyla dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Euro/TL ise 7.42 seviyelerinde işlem görüyor.