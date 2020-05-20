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    Pekcan: Türk markaları yeni girecekleri pazarda 5 yıl desteklenecek

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005201042080866-pekcan-turk-markalari-yeni-girecekleri-pazarda-5-yil-desteklenecek/

    Ticaret Bakanı Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

    'Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı. 

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı olarak konuya ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Turquality Destek Programı'na yönelik yeniliklere dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

    "Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan programdaki markaların 'hedef pazar' esasına dayalı bir sistemle desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek. Kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak." 

    Bu desteklerin cari işlemler dengesine etkisine de değinen Pekcan, "Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi, markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Yararlanıcılara birçok giderde yüzde 50 destek 

    Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan 'Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar' ile Türk markalarının yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5 yıl desteklenmesi, kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik desteklerden ise hedef pazarlardan bağımsız olarak destek programına girdikleri tarihten sonraki ilk 5 yıl süresince faydalanabilmeleri mümkün kılınırken, birçok giderlerinin karşılanmasına da katkı verilmesi sağlanacak. 

    Bu kapsamda, Turquality Destek Programı'na alınan yararlanıcıların, hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık, belgelendirme giderleri, şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 aşçı/şef, yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, açtıkları aynı anda azami 50 mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık gibi birçok giderler yüzde 50 oranında desteklenecek.

    Etiketler:
    Marka, açıklama, Pazar, Ruhsar Pekcan
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