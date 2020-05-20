Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den Sezen Aksu'ya: Müsaade edemeyiz

Sezen Aksu, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un Beylerbeyi’nde bir dönem yaşadığı evi 9 yıl önce satın almıştı. Tadilat yaptıran Aksu, daha sonra evi güzellik salonu işleten Safiye Turan’a kiralamıştı. Olayın medyada yer almasının ardından güzellik merkezi olarak işletilen ev, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Orası Mehmet Akif Ersoy’un belli bir süre kaldığı ev. Dolayısıyla bu ev tapuda da bellidir, bugüne kadar ev olarak kullanılmıştır. Burası mesken yani, burada ticari faaliyet olmaz. Ticari anlamda ruhsat asla veremeyiz ve ruhsatsız çalıştırdığı için de mühürlenmiştir. Bilgimiz yoktu sonradan öğrendik ve mühürledik. Ruhsat yok zaten bunu halen kiracı olan şahıs da kabul ediyor. Güzellik salonu işletiyormuş, müsaade edemeyiz. Başvurusu da yok zaten. Bu evde ancak tarihi şahsiyete uygun tadilat yapılarak oturulabilir.”