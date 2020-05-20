İletişim Başkanı Altun: Bu güruhla mücadelemiz sürecek

Bugünlerde kendisine en iyi, en ahlaklı, en doğru davranışları atfeden ve kendisi dışındaki herkesi düşman gibi gören, tektipleştiren, nefret söylemi üreten, özellikle de dindar insanlara aklına gelen tüm kötülükleri boca edenleri çok ama çok iyi tanıyoruz.