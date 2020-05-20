Erdoğan'dan hakim ve savcılara çağrı: Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı adaylarına 'vicdan' çağrısında bulundu. Vicdanı olmayan hakimlerin elinde en mükemmel kanunların bile zulüm aracı olabileceğini belirten Erdoğan, "Vicdanınızı hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Burada hakim ve savcılara 'vicdan' çağrısı yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcılar anayasa, kanunlar ve mevzuata göre görevini icra eder. Ama asıl murakıpları kendi vicdanlarıdır. Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı asla hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar bir zulüm aracına dönüşebilir.

ve göre görevini icra eder. Ama asıl murakıpları kendi vicdanlarıdır. Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı asla hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum. Vasat bir kanunla hakim ve savcılar adaleti tesis edebilir ama vicdanı olmayan hakim ve savcıların elinde kanunlar bir dönüşebilir. Adaletle zulüm arasındaki ince çizgiye dair kadim inançların temel kaynakları yanında pek çok filozof ve devlet adamlarının görüşleri vardır. Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır. Size düşen görev adalet kulesini sessiz şekilde, gerektiğinde hayatınız pahasına korumaktır.

sessiz şekilde, gerektiğinde hayatınız pahasına korumaktır. Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır.

yargılanmaları da ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. İlk iki reform paketi yürürlüğe girdi. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız. Her ne kadar yüz yüze olamasak da tüm hakim ve savcı arkadaşlarımın yüreğinin de aynı hislerle kaplı olduğuna inanıyorum. Adaletle verdiğiniz her kararda, attığınız her adımda yanınızda olacağız."

'Dönem birincisinin ödülü olması lazım'

​Erdoğan açıklamalarının ardından kura çekişini izledi. Burada dönem birincisiyle tanışmak isteyen Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?" diye sordu. Olumsuz yanıt alan Erdoğan, gülümseyerek "Ödül olması lazım Abdulhamit Bey. Benim takdir yetkim varsa dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Bu işin hallolması lazım" ifadesini kullandı.