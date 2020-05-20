Albayrak'tan 'swap' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" dedi.

Albayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsa başkanları ile sektör meclisi başkanlarının da aralarında bulunduğu 450 dolayında katılımcıyla telekonferans yoluyla bir araya geldi.

Konferansta açıklamalarda bulunan Albayrak, koronavirüs sürecinde verilen destek tutarının 252 milyar lira olduğunu, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşan desteğin bulunduğunu söyledi.

Swap anlaşması konusuna da değinen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak" dedi.

Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

- Verilen destek tutarı bugün itibarıyla 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor.

- Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.

- Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

- Üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir döneme gireceğiz.

- Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz.

- İnşallah kazanımlarla Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın sağladığı desteklerle Kovid-19 sonrasında en iyi durumda giren ülkelerden biri olacağız.