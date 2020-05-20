Kayıt
16:24 20 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Kovid-19 tanısını yapabilecek bir sistem üzerine odaklandık

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (895)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104208/44/1042084460_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_527ab4839e28df8867041fca67100b8f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005201042084597-cumhurbaskanligi-dijital-donusum-ofisi-baskani-koc-kovid-19-tanisini-yapabilecek-bir-sistem-uzerine/

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, "Kovid-19 tanısında akciğer grafisinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik yapay zeka karar destek sistemi üzerinde çalışmalara başladık" dedi.

    Kamu Bilişim Derneğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Kamu Bilişim Dijital Zirvesi düzenlendi.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, buradaki konuşmasında, Kovid-19’un dokunduğu her ülkeyi sarstığını, krizlere yol açtığını söyledi.

    Bilgi Teknolojileri'nin (BT) de bu süreçten etkileneceğini bildiren Koç, yapılan araştırmalarda küresel BT harcamalarının 2020'de tahmini yüzde 5.1 düşüşle 2.25 trilyon dolar olmasının beklendiğini aktardı.

    Koç, Kovid-19 nedeniyle birçok alanda değişiklikler yaşanacağını vurgulayarak, özellikle uzaktan eğitim ve çalışma kategorisinde pozitif artış beklendiğini, bankacılık, ulaşım, otel ve konaklama gibi sektörlerin negatif yönde etkilendiğini bildirdi.

    Türkiye'de bu süreçte video konferans ve uzaktan eğitim sistemlerinin 15 katlık bir büyüme gösterdiğini dile getiren Koç, "Bundan sonra, sadece temel eğitime değil, yaşam boyu öğrenmeye de yönelik ortamların yeniden düzenlenmesi ve eğitim içerikleriyle sunumlarının daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

    Koç, temel amaçlarının dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla, insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu belirterek, dijital teknolojilerin kullanılmasıyla salgının kontrol altına alınması ve şiddetinin sınırlandırılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını anlattı.

    Bu süreçte, iş sürekliliği ve esnekliğinin sağlanması amacıyla dijital hizmetlerin önem kazandığına işaret eden Koç, Dijital Türkiye portalı e-Devlet Kapısı üzerinden birçok hizmeti sağladıklarını bildirdi.

    Koç, 15 Mayıs itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda 47.5 milyon kullanıcıya ulaştıklarını aktararak, 660 kuruma ait 5 bin 59 hizmetin sunulduğunu belirtti.

    Bu yılın ilk dört ayında 2 milyonun üzerinde yeni kullanıcının e-Devlet Kapısı'na kayıt yaptırdığını ifade eden Koç, şöyle dedi:

    "Bu artışlarda hem geçtiğimiz dönemde açılmış olan hizmetlerdeki, hem de Kovid-19'un ardından hızlı şekilde devreye aldığımız yeni hizmetlerindeki kullanımın etkisi oldu. Sosyal yardım ve uzaktan eğitim hizmetlerin kullanımında ciddi bir artış kaydedildi."

    Koç, Türkiye'nin Avrupa Birliğince gerçekleştirilen 'AB 2020 Yılı e-Devlet Endeks Çalışmaları'nda, kullanıcı odaklılık başlığında büyük bir başarı kaydederek 36 ülke arasından 4. sıraya yükseldiğini bildirdi.

    Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakalarını anlık takip ve analiz edebilmek amacıyla corona.cbddo.gov.tr sitesini yayına aldıklarını anımsatan Koç, "Site 2,5 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntülendi" bilgisini paylaştı.

    Koç, Kovid-19 sürecinde bütün nesnelerin konuşabildiği bir döneme doğru gidildiğinin altını çizerek, gelecekte, artan veri talebini karşılamak için yeni nesil iletişim altyapısı olan 5G teknolojilerin kullanılacağını vurguladı.

    Kovid-19 sürecinde toplum sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 10 milyonun üzerinde indirilen 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasının önemli bir dijitalleşme örneği olduğunu belirten Koç, "Pandeminin etkisinin azaltılması, virüsün tedavisi ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla yapay zeka destekli çözümler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

    Koç, Kovid-19 tanısını yapabilecek bir sistem üzerine odaklandıklarını dile getirerek, "Radyolojik tanı ve yapay zeka çalışmaları özelinde Kovid-19 tanısında akciğer grafisinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik yapay zeka karar destek sistemi üzerinde çalışmalara başladık" dedi.

    Bunun dışında yapay zeka alanından bir diğer projelerinin de Beyin Tümörü Araştırmaları Projesi olduğunu bildiren Koç, bu projenin hastalıkların teşhisinde doktorlara yardımcı olarak, teşhis süresini kısaltacağını bildirdi.

    'Siber saldırılar 2.5 kat arttı'

    Koç, salgın sürecinde siber saldırılarda da artış olduğuna dikkati çekerek, geçen iki ay içinde rapor edilmiş olan siber saldırı kaynaklarının geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttığını belirtti.

    Ofis koordinasyonunda hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nin de yayımlanma aşamasında olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

    "Daha güçlü ekonomiler için daha güçlü teknolojilerin önemli olduğu bir çağ başlıyor. Alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için önemli. Ülkemizin dijital geleceğinin inşasında tüm paydaşlarla yakın bir iş birliği içerisinde çalışmak istiyoruz. Bu krizi yenmenin tek yolu, bir araya gelip çalışmaktan geçiyor."

    Zararlı yazılımlar tespit edilerek uyarılar yapıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren elektronik haberleşme ve posta sektörleri için birçok tedbiri hayata geçirdiklerini söyledi.

    Salgın sürecinde internet kullanımının arttığına dikkati çeken Sayan, "Son üç aylık dönemin verileri karşılaştırıldığında, sabit genişbant kullanımı geçen döneme göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterirken, mobil veri kullanımı ise yüzde 5,7 arttı. Aldığımız tedbirler ve anlık izlemelerimizle bu süreçte herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

    Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (USOM), bu süreçte yoğun çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, SOME İletişim Platformu üzerinden Kovid-19 ile alakalı tehdit istihbarat raporunun yayınlandığını, 42 zararlı yazılım incelemesiyle 569 zararlı yazılım bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

    Bu süreçte 146 sahte konferans uygulaması tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapıldığını aktaran Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

    "Uzaktan yönetim servisleri taranarak 7 bin 816 zafiyet tespit edildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli uyarılar yapıldı. Kovid-19 ile alakalı 482 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi. Yapay zeka kullanılarak Kovid-19 ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapılmaya devam ediyor."

    Sayan, alınan birçok önlemle işletmecilere ve halka kesintisiz hizmet sunmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Dijital dönüşümün sunduğu imkanları aktif kullanmaya devam edeceğiz " dedi.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Kovid-19 sürecinde yaptıkları çalışmalara değindi ve bu süreçte teknoloji yarışında ülkeyi öne çıkaracak faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (895)
    Etiketler:
    Yapay zeka, Kovid-19, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ali Taha Koç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1922 yılında ülkenin pek çok kenti, kasabası ve köyünde bir dizi piyoner grupları oluşturuldu. Fotoğrafta: Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Semerkant kentinin piyonerleri, 1969
    SSCB'nin efsanevi çocuk örgütü Piyoner Birliği, 98 yaşında
    Karikatür
    Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet