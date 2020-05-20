Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi.
Görüşmede Kovid-19 salgını, turizm ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi.
Görüşmede Kovid-19 salgını, turizm ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
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