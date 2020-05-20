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    Koca: Yeni vaka sayısı binin altına düştüğünde bu rakam nihai başarının işaret fişeği olacak

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    - Yeni vaka sayısı binin altına düştüğünde bu rakam nihai başarının işaret fişeği olacaktır. 

    - Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilemiyor. Uzmanlar böyle bir varsayımda bulunamıyor. İnsan organizmasını istila eden son virüsün ne zaman etkisiz hale getirileceğini bilmek mümkün değildir. Hayatı yeniden planlıyoruz. 

    - Kovid-19 salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.

    - Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz, bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalı. Bayram kutlamalarını ziyaretlere giderek yapmayalım. 

    - Kontrollü sosyal hayat herkesin katkısı ve çabasıyla kurulabilecek, bize serbestlik sağlayacaktır. 

    - Erken umut tedbirleri önemsiz kılmasın. Hala binlerce sağlık personelimizin evlerine döndüklerinde çocuklarına sarılamadıklarını unutmayın. 

    - Çilesiz tedbir olmaz, yeri geliyor çileye de katlanıyoruz. Ev hayattır; ev hastalığa karşı hayat olmaya devam edecektir.

    - Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. 

    - 20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde kuralları gösteren afişlerle karşılaşacaksınız. 

    - Bilim Kurulumuz henüz kapalı olup ancak bu normalleşme süreci takvimi için de rehberler hazırlamaktadır. Geçen haftaki buluşmamızda kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Şimdiden kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan uygulama, sizin rehberiniz olacak. Anında tedbir alabileceksiniz. Mobil uygulamanın çok önemli bir fonksiyonu da, bireyler risk taşıyıp taşımadığını da bu uygulamayla gösterebilecek. 

    - Uçaklarda seyahat ederken bizlerden risk taşıyıp taşımadığımızı bildirmemiz istenecek. Bu uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. 

    -Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alınacak. HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Kod sayesinde kimse TC numarası gibi kişisel verilerini paylaşmak zorunda kalmayacak. 

    - Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.

    Soru-cevap

    - (Türkiye'de sağlık turizmi) Özellikle sağlık turizmini çok önemsediğimizi biliyorsunuz. Sağlık turizmini de kontrollü bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz. O nedenle erken başlattık. Burada yapılan 31 ülkede pandemi açısından sorun daha minimal. Charter seferleri de düzenlenebilir olacak. Bugün mesela ben Libya Sağlık Bakanı ile görüştüm, çok memnun oldular. Ama biz bu sağlık turizmini yaparken bulundukları bölgede testlerini son 2 günde yapmış olmalarını ve Türkiye'de de bu testlerin yapılmasını şart koşuyoruz. 

    - Yurt dışı hastaya hizmet edilebilecek ayrı ortamlar oluşturacağız. Çam ve Sakura Hastanesi ağırlıklı olarak sağlık turizmi için kullanabilecek. Acil durum hastanesi olarak adını koyduğumuz bu hastaneleri de sağlık turizminde kullanacağız. Bu hastanelerde 1000 yatağın 400'ü yoğun bakım yatağı olarak yapıldı. İstendiğinde de bu 1000 yatağın hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilecek. İstanbul'da yoğun bakım ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Yeni hastaneler ciddi manada yoğun bakım sorununu çözecek. 

    - (Türkiye'nin R0 değeri) Daha çok burada önemli olan hastalığın yayılım hızını gösteren bir katsayı. Burada kabaca R değeri olarak söylediğimizde, geçen bir oran vermiştim o özellikle bugüne kadar olan dönemin ortalamasıydı. Bugün itibariyle R0 değeri olarak söylediğimizde bu oranın 0.72 olduğunu söyleyebilirim. Virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye düştü. 

    (Önümüzdeki süreçte üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınava yapılacak. Maske takılacak mı?) Bu konu Bilim Kurulu'nda birkaç kere görüşüldü. Bu konuyla ilgili bir rehber de yayınlanacak. Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Herkesin maskesiyle sınava gireceği sırasına oturması sağlanacak. Mesafe korunabiliyor ise o durumda o durumda maskesini çıkarmasını Bilim Kurulu öneriyor.

    - (65 yaş ve üzeri vatandaşlar) 65 yaş ve üzeri vatandaşlar eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğine eminsek, sağlık açısından problemleri yoksa, 1 aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. 

    (Kovid-19 testi) Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5; yani çok düşük. Entübe hasta sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Türkiye'de salgının etkisinin azaldığını söyleyebiliriz. 

    - (İkinci dalga riski) İkinci dalga riski şu dönemde düşünmüyoruz. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerden sonrası sokaklarda oluşan yoğunluğun sonuçlarını görüyoruz. Şimdi tekrar aşağı düşüş söz konusu. Bu hareketliliğin kontrollü olması gerekiyor. 

    - (Aşı çalışmaları) Aşı 3 ayda 6 ayda hemen gündeme gelebilecek bir durum değildir. En erken 8-10 aylık zaman diliminden önce olacağını düşünmüyoruz. Bu anlamda en çok mesafe alan ülkenin Çin olduğunu biliyoruz. Türkiye'deki çalışmalar hayvan deneyi safhasında, bu safha 2-3 ay daha devam edecek gibi görünüyor. 

     

     

     

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