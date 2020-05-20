İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözlendi.
İş çıkış saati dolayısıyla trafik çeşitli noktalarda artarken, D-100 Karayolu Ayvansaray mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor https://t.co/Mf3N5o1dE3 pic.twitter.com/Tv4KOoRRmw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2020
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu.
Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
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