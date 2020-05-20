Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Suriye, Irak, Libya başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.