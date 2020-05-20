Kaftancıoğlu'nun kişisel Twitter hesabının kısıtlandığı görüldü.

Twitter'dan yapılan uyarıda, "Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun" ifadesi yer aldı.

© Fotoğraf : Twitter Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı

Kısıtlanan Twitter hesaplarında kullanıcılara şu mesajla karşılaşıyor

"Twitter’da gezinmeyi sürdürebilirsiniz, ancak bu durumdayken yalnızca takipçilerinize Direkt Mesaj gönderebilirsiniz. Tweetleme, Retweetleme veya beğenme gibi işlemleri gerçekleştiremezsiniz ve geçmiş Tweetlerinizi yalnızca takipçileriniz görebilir.

Sınırlandırılmış durumdayken, geri sayımı başlatmadan önce bazı işlemleri tamamlamanızı isteyebiliriz. Bu işlemler, e-posta adresinizi onaylama, hesabınıza telefon numarası ekleme veya kurallarımızı ihlal eden Tweetleri kaldırmayı içerebilir."