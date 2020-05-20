'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin TL'sini çaldılar

Mardin'in Midyat ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki adama 'Berberiz, tıraş etmeye geldik deyip yaşlı adamı etkisiz hale getirdikten sonra 30 bin lirasını çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Mardin Midyat'ta iftar saatinde tek başına yaşayan A.A.'nın evine gelen hırsızlar, “Berberiz sizi tıraş etmeye geldik” diyerek içeri girip yaşlı adamı etkisiz hale getirdikten sonra, adamın 30 bin lirasını çalıp kayıplara karıştı.

Komşuların fark etmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Midyat Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri hırsızların izini buldu.

Polis ekipleri Ö.Ç., A.G., E.C. ve E.İ. isimli şüphelilere yaptıkları operasyonda, olayda kullandıkları tabancalarla birlikte mağdur vatandaşın parasını ele geçirdi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.