Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı: 50 hektar alan zarar gördü

Muğla Milas'ta Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere çok sayıda helikopter, arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yangına etkili şekilde müdahale edildiğini belirten Yaprak, "32 arazöz, 16 su ikmal aracı ve 3 hava aracıyla müdahale ettik. Meteorolojik verilere bakıldığında nem yüzde 30, rüzgar da 20 kilometre civarındaydı. Yangın için riskli şartlar vardı" diye konuştu.

Milas, Bodrum, Marmaris, Fethiye, İzmir ve Denizli’den yaklaşık 150 orman personeli ile belediye, sivil toplum örgütü ve köylülerden oluşan yaklaşık 230 kişinin, 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan, 4 helikopterin ise havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın sonucunda 50 hektarın zarar gördüğü tespit edildi.