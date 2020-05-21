İzmir'deki 'Çav Bella' olayı: Başsavcılık sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlattı

İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’nın çalınması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "20 Mayıs Çarşamba günü bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca Bella Ciao'nun (Çav Bella) çalındığının haber konusu yapılması karşısında; söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına inceleme https://t.co/1PUMa0FnN0 pic.twitter.com/Ck8npXtC2I— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 20, 2020
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