Beyoğlu'nda silahlı kavga: Ayağından vurulan şahıs ikinci kattan atladı

Beyoğlu’nda iddiaya göre, bir randevu evinde karşılaşan husumetli 3 kişinin arasında silahlı kavga çıktı. Bacağından vurulan bir şahıs ikinci katın penceresinden atladı. Yaralı şahsı darp ederek bir araca bindiren 2 kişi olay yerinden kaçtı.