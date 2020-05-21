Beyoğlu'nda silahlı kavga: Ayağından vurulan şahıs ikinci kattan atladı

Olay, Beyoğlu Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 3 erkek randevu evinde karşılaştı. Şahısların arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Evde ayağından vurulan bir şahıs pencereden aşağı atladı. Kaçmaya çalışan yaralı adamı sokakta yakalayan 2 kişi bir araca bindirerek olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve evde inceleme yaptı. Evdeki 2 kadının ifadelerini alan polis ekipleri geniş çaplı ifade için kadınları polis merkezine götürdü.
Silahla yaraladıktan sonra darp ettikleri adamı araca bindirerek kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.
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