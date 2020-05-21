Elazığ’da 'açık hava sineması' etkinliği

Elazığ Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evde sıkılan vatandaşlara moral vermek amacıyla 'açık hava sineması' etkinliği yapıldı.

Bir alışveriş merkezi arkasında bulunan açık otoparkta gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranların önüne otomobillerini park ederek film izlendi.

Film seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara belediye personelleri tarafından ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

Sinema etkinliğine gelen vatandaşlardan Berat Ercan, “En başta Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıcı geçen korona günlerinde bizlere böyle bir aktivite sunduğu için çok mutluyuz. Etkinlik gayet güzel çok yoğun bir kalabalık var" ifadelerini kullandı.

2 aydır karantina sürecinde olduklarını dile getiren vatandaşlardan Ali Ozan ise, "Evde sıkıldık başkanımızda evde sıkıldığımızı gördü ve böyle bir etkinlik yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ailece ile filmi izlemeye geldiklerini belirten Savaş Eser de güzel bir etkinlik olduğunu aktardı.