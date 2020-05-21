Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 3 polis memuru ve 1 gazeteci yaralandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Konya'daki ziyaretlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, dönüş yolunda kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 polis memuru ile 1 gazeteci yaralandı. Yaralı 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.