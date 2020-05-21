'Askıda Fatura' uygulaması Hatay’da da başladı: İlk faturaları Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Askıda fatura' uygulamasına Hatay da katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürlüğü de aynı uygulama ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

'Askıda fatura' uygulamasını hayata geçiren CHP'li belediyelere Hatay da katıldı. Uygulamayla ilgili açıklamalar yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "El ele, gönül gönüle köprüler kurarak bu zor günleri kimseyi arkada bırakmadan birlikte aşacağız" diyerek ilk faturaları ödedi.

Sözcü'nün haberine göre; Savaş, açıklamasında "Biliyoruz ki ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayı. Bu ramazan içerisinde hem hayırsever olarak hayırlarımızı yapacağız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek vermek için çalışıp çabalayacağız. Hayırlarımızın şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Yeni uygulamada http://www.hatsu.gov.tr/ adresinden gerekli müracaat yapılabiliyor. Zor durumda olan vatandaşlar askıya fatura bırakabilir, isteyen de askıdan fatura ödeyebilir.