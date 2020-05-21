AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, paylaşımında "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
#İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 21, 2020
Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz.
Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur.
Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz...
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