AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

#İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz.

Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz.

Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur.

Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz...