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    Adnan Polat'tan dolandırılmasıyla ilgili açıklama: Konuyu Türk adaletine intikal ettirmeye karar verdim

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005211042088230-adnan-polattan-dolandirilmasiyla-ilgili-aciklama-konuyu-turk-adaletine-intikal-ettirmeye-karar/

    Ünlü iş insanı Adnan Polat, Air Albania Havayolu’nun ortağı Arnavut işadamı Sinan İdrizi tarafından dolandırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Polat, "Bugüne kadar sabırla bekledik. Ancak iş hayatım boyunca ilk kez karşılaştığım bu durum karşısında Türk adaletine konuyu intikal ettirmeye karar verdim" dedi.

    Ünlü iş insanı Adnan Polat, Arnavutluk'ta dolandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı Sinan İdrizi'nin petrol şirketi alma vaadiyle kendisinden para istediğini, sözleşmenin gereğinin yerine getirilmediğini belirterek şikâyetçi oldu.

    Adnan Polat cephesinden de dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

    "Bugün basına yansıyan haberlere istinaden, kamuoyunu bilgilendirmek üzere, bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bilindiği üzere bir iş insanı vasfıyla, sermayedarı olduğum şirketler ve şahsım olarak; gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında birçok sektörde yatırımlar yapmaktayım. Bu kapsam içerisinde Doğu Avrupa ülkelerinde de faaliyetlerim olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir.

    Haberlere konu olan olay, yukarıda bahsedildiği üzere; şahsım tarafından ülkeme faydalı olacağını düşündüğüm bir yatırımın hayata geçirilmesi sırasında gerçekleşmiştir. Sinan İdrizi isimli şahıs ile habere konu GFI Albania S.H.P.K. şirketinin satın alınması için görüşmeler yapılmış akabinde Arnavutluk Başbakanı Edi RAMA’nın da oluruyla adımlar atılmış ve neticede bahsi geçen hadise gerçekleşmiştir. Gerek etik, gerek iş ahlakı gerekse sözleşmesel tüm yükümlülükler tarafımca yerine getirilmiş olmasına karşın Sinan İdrizi isimli şahıs bu yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmemiştir. Bugüne kadar, dost kardeş müttefik Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin zarar görmemesi adına konunun çözülmesini sabırla bekledik. Ancak tüm iş hayatım boyunca ilk kez karşılaştığım bu durum karşısında Yüce Türk Adaletine konuyu intikal ettirmeye karar verdim.

    Bunu da tüm şeffaflığı ve samimiyetimle kamuoyu ile paylaşmak isterim."

    Etiketler:
    Arnavutluk, açıklama, Dolandırıcılık, Adnan Polat
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