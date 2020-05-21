Akar: Salgınla mücadelede en başarılı ordu TSK

Milli Savunma Bakanlığında, Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlık personeli, şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, törende konuşan Akar, Kovid-19'a karşı mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirterek "Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde koronavirüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı" dedi.

Akar, şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında övünülecek bir durum olduğunu vurgulayarak, "Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok" dedi Salgına rağımen teröre karşı operasyonların sürdüğünü belirten Akar, "1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi" diye konuştu.