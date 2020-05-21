Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Havuzda ve denizde yüzmek koronavirüs için risk oluşturmaz

Hürriyet gazetesi başyazarı Müftüoğlu, bugünkü yazısında sıcak havaların gelmesiyle birlikte gündeme gelen "Denize girmek koronavirüs için risk oluşturu mu?" sorusunu yanıtladı.

Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kulandı:

"Yaklaşan yaz tatili ‘Evde kal’ süreci ve ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ ile bunalan herkes için en güzel umutlardan biri oldu. Yaz tatili denince de gündeme anında ‘deniz-havuz ikilisi’ geldi. Akla gelen ilk soru şu: “Salgının yaz aylarında da düşük profilli bir formatla sürebileceği söyleniyor. Peki bu durumda denizde ve havuzda yüzmek risk oluşturur mu?” Uzmanların yanıtı net ve açık: “Hayır! Ne denizde ne de havuzda yüzmeniz yeni Koronavirüs'ün size bulaşmasına yol açmaz."

Müftüoğlu ayrıca, "Bilelim ki özellikle deniz banyosu için risk sıfıra yakındır. Ama her ikisinde de su içindeyken bile sosyal mesafe kuralı uygulanmaya devam etmelidir. Ayrıca ortak havluların kullanımından vazgeçilmeli ve güneşlenme esnasında da sosyal mesafeye uymaya özen gösterilmelidir" dedi.